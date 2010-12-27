Задержан мужчина по подозрению в зверском убийстве школьницы из Петербурга

Задержанным оказался 61-летний мужчина, который ранее был судим за такое же убийство. Он провел в тюрьме 15 лет.

В Тверской области задержали 61-летнего местного жителя по подозрению в зверском убийстве школьницы из Петербурга. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Мужчина признался в содеяном, а поступок объяснил тем, что был сильно пьян. На данный момент расследование продолжается.

Как отметили в СК, подозреваемый уже привлекался за подобное убийство. Тогда его заключили под стражу на 15 лет.

Напомним, что 18 августа в Тверской области пропала девочка 13 лет, которая приехалаа из Петербурга в гости к родственникам. Ребенок решил покататься по деревне на велосипеде, но так и не вернулся. Спустя некоторое время изуродованное тело школьницы нашли в строительной бытовке. Преступник нанес ребенку более 15 ножевых ранений и изувечил ее половые органы.

Фото: Pixabay