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Задержан мужчина по подозрению в зверском убийстве школьницы из Петербурга
Сегодня, 20:26
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IRINA_CHALKINA
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Задержан мужчина по подозрению в зверском убийстве школьницы из Петербурга

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Задержанным оказался 61-летний мужчина, который ранее был судим за такое же убийство. Он провел в тюрьме 15 лет.

В Тверской области задержали 61-летнего местного жителя по подозрению в зверском убийстве школьницы из Петербурга. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Мужчина  признался в содеяном, а поступок объяснил тем, что был сильно пьян. На данный момент расследование продолжается. 

Как отметили в СК, подозреваемый уже привлекался за подобное убийство. Тогда  его заключили под стражу на 15 лет. 

Напомним, что 18 августа в Тверской области пропала девочка 13 лет, которая приехалаа из Петербурга в гости к родственникам. Ребенок решил покататься по деревне на велосипеде, но так и не вернулся. Спустя некоторое время изуродованное тело школьницы нашли в строительной бытовке. Преступник нанес ребенку более 15 ножевых ранений и изувечил ее половые органы. 

Фото: Pixabay

Теги: убийство , убили ребенка , убили школьницу из петербурга
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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