В Новгороде на полицейских из-за гибели подростка возбудили уголовное дело

Полицейские проигнорировали заявление матери, у которой просили выкуп за сына.

В Великом Новгороде задержали полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.

Год назад 30 декабря жительница Великого Новгорода обратилась за помощью в полицию, сообщив, что ее сын находится в неизвестном месте, и у нее требуют выкуп за 16-летнего подростка. Уточняется, что женщина предоставила запись телефонных разговоров с похитителями.

Оперативный дежурный и оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Великому Новгороду убедили женщину, что нет никаких оснований для волнения и подаче заявления. На следующий день сына женщины нашли мертвым. Его забили насмерть битой и гантелями.

Полицейские задержаны, в их отношении заведено уголовное дело о халатности.

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