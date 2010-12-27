В Центральном районе задержан мигрант, ударивший ножом в сердце посетителя столовой

Росгвардия поймала мигранта, поранившего посетителя столовой на Лиговском проспекте.

Отряд вневедомственной охраны ГУ Росгвардия задержал посетителя столовой, который с ножом напал на мужчину в заведении. Инцидент произошел в половину третьего ночи 15 марта в Центральном районе Петербурга.

Как сообщает пресс-службы ведомства, 22-летний местный житель повел себя агрессивно по отношению к 24-летнему молодому человеку. Решить возникшие разногласия злоумышленник решил при помощи столовых приборов. Он схватил со стола нож и попытался проткнуть им оппонента. Удар пришелся в область сердца. Клиенты общепита на Лиговском проспекте возмутились наглостью разборок и позвонили представителям закона. На место сразу же выехали оперативники Росгвардии. Однако, злоумышленнику удалось покинуть столовую до приезда патрульных. Жертву нападения забрали медики скорой помощи. Пациента доставили в Мариинскую больницу.

Сотрудники Росгвардии получили описание преступника со слов очевидцев и персонала. По “горячим следам” удалось выследить и поймать злоумышленника. С собой мужчины оказалось орудие преступления - нож. Находку тут же изъяли.

Сейчас мигрант находится в отделении полиции. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

