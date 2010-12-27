Задержан извращенец за демонстрацию гениталий 13-летней школьнице в метро Петербурга

Им оказался мужчина 1962 года рождения.

Задержан извращенец, показывавший 13-летней школьнице половые органы в метро. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление в отделение полиции поступило 17 марта. К правоохранителям пришел отец 1978 года рождения. Его дочь рассказала, что один из пассажиров прямо в вагоне расстегнул брюки и стал трясти гениталиями перед ней.

20 марта 2019 года полиция задержала гражданина 1962 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления.

17 марта было возбуждено уголовное дело за совершение развратных действий (ст. 135 ч. 2 УК РФ).

Фото: Piter.TV