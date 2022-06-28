Ущерб составил 52 тысячи рублей.

Полицейскими задержан гражданин, повредивший фонари освещения Львиного моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Адмиралтейского района 27 июня поступило сообщение о том, что на набережной канала Грибоедова гражданин путем зацепа за кабель освещения повредил фонари освещения Львиного моста. Ущерб составил 52 тысячи рублей.

За совершение данного преступления задержан 31-летний ранее судимый мужчина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Видео: МВД