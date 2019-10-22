Задержали двух мужчин, ударивших ножом китайского студента в центре Петербурга

Накануне на Бухарестской 47-летнего петербуржца и 65-летнего жителя Томской области задержали.

В Петербурге задержали напавших на студента из Китая. Об этом сообщает "Фонтанка".

Накануне на Бухарестской 47-летнего петербуржца и 65-летнего жителя Томской области задержали. Следствие предполагает, что они напали на 27-летнего китайского студента на Лиговском проспекте. Пострадавшего доставили с ножевыми ранениями в области груди в Мариинскую больницу.

В результате возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что у нападавших уже есть судимости за кражи и разбои. Кроме этого, петербуржец также привлекался за незаконное пересечение границы, а житель Томской области – за незаконный оборот оружия.

Ранее Piter.tv сообщал, что из окна выбросили гранату на детскую площадку на Орбели. Мужчина выбросил гранату из окна, затем произошел хлопок на детской площадке.

Фото: Piter.tv

