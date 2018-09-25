Очевидцы: на Бухарестской на пешеходном переходе сбили человека

Пострадавшего уже увезли с места происшествия, о его состоянии ничего не известно.

На Бухарестской улице около восьми часов утра, на пешеходном переходе у СПбГИК, водитель темной легковушки сбил пешехода, который пролетев через капот, разбил лобовое стекло. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Пострадавшего уже увезли с места происшествия, о его состоянии ничего не известно. На месте до сих пор находится полиция.

Пробка на Бухарестской на 40 минут задержит любого, кто двигается по этому маршруту. очевидец

Вечером 21 октября участниками серьезной аварии на КАД стали две фуры и легковушка.

Видео: Piter.TV