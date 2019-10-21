Участниками серьезной аварии на КАД стали две фуры и легковушка

Сведения о пострадавших уточняются.

На место аварии на юге КАД выезжали сотрудники МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 19:26. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщили о том, что участниками аварии стали два грузовых автомобиля и легковушка.

Инцидент произошел на 62 км КАД внутреннего кольца. Для того, чтобы забрать пострадавших, на место прибыл вертолет. Сведения о пострадавших уточняются.

Спасатели участвовали в деблокировании, оказании помощи и сборе информации. К ликвидации последствий ДТП от РСЧС привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

В районе развязки КАД с Софийской улицей в сторону Пулковского шоссе образовалась пробка. На данный момент дороги свободны.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK