  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:33
357
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Участниками серьезной аварии на КАД стали две фуры и легковушка

0 0

Сведения о пострадавших уточняются.

На место аварии на юге КАД выезжали сотрудники МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 19:26. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщили о том, что участниками аварии стали два грузовых автомобиля и легковушка.

Инцидент произошел на 62 км КАД внутреннего кольца. Для того, чтобы забрать пострадавших, на место прибыл вертолет. Сведения о пострадавших уточняются. 

Спасатели участвовали в деблокировании, оказании помощи и сборе информации. К ликвидации последствий ДТП от РСЧС привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники. 

В районе развязки КАД с Софийской улицей в сторону Пулковского шоссе образовалась пробка. На данный момент дороги свободны. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии