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На место аварии на КАД прилетел вертолет

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На трассе произошло ДТП с участием фуры.

Вечером 21 октября на юге КАД произошло ДТП. На место происшествия прилетел вертолет. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Инцидент случился около Софийской улицы по направлению к Пулковскому шоссе. Официальной информации об участниках ДТП и пострадавших пока не сообщалось. Судя по кадрам, на трассе столкнулось несколько грузовых автомобилей. 

На участке скопилась серьезная пробка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пострадавшим в аварии маршрутки с трамваем в Красносельском районе выплатят до 2 млн рублей

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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