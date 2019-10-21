На место аварии на КАД прилетел вертолет

На трассе произошло ДТП с участием фуры.

Вечером 21 октября на юге КАД произошло ДТП. На место происшествия прилетел вертолет. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Инцидент случился около Софийской улицы по направлению к Пулковскому шоссе. Официальной информации об участниках ДТП и пострадавших пока не сообщалось. Судя по кадрам, на трассе столкнулось несколько грузовых автомобилей.

На участке скопилась серьезная пробка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пострадавшим в аварии маршрутки с трамваем в Красносельском районе выплатят до 2 млн рублей.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"