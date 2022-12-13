На Московском вокзале поймали зацепера, который планировал доехать до столицы между вагонами поезда

18-летний молодой человек спешил на день рождения друга.

На Московском вокзале в Петербурге обнаружили 18-летнего зацепера, который планировал проехать на поезде в Москву между вагонами. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной полиции.

Как выяснилось, молодой человек хотел попасть на день рождения друга в столице, но денег на дорогу у него не было. Он рисковал своей жизнью и здоровьем, спрятавшись между вагонами поезда "Петербург-Москва". К счастью его заметили до того, как состав отправился по маршруту.

Сейчас зацепер доставлен в дежурную часть. На него составили административный протокол по статье "нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте". Также с нарушителем провели профилактическую беседу. Поезд из-за его действий задерживать не пришлось.

Фото: Piter.TV