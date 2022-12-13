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На Московском вокзале поймали зацепера, который планировал доехать до столицы между вагонами поезда
Сегодня, 16:04
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На Московском вокзале поймали зацепера, который планировал доехать до столицы между вагонами поезда

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18-летний молодой человек спешил на день рождения друга.

На Московском вокзале в Петербурге обнаружили 18-летнего зацепера, который планировал проехать на поезде в Москву между вагонами. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной полиции.

Как выяснилось, молодой человек хотел попасть на день рождения друга в столице, но денег на дорогу у него не было. Он рисковал своей жизнью и здоровьем, спрятавшись между вагонами поезда "Петербург-Москва". К счастью его заметили до того, как состав отправился по маршруту.

Сейчас зацепер доставлен в дежурную часть. На него составили административный протокол по статье "нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте". Также с нарушителем провели профилактическую беседу. Поезд из-за его действий задерживать не пришлось.

Фото: Piter.TV

Теги: зацеперы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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