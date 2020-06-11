Заброшенное общежитие у Смоленского моста решили выставить на продажу

Старое здание Завода турбинных лопаток ищет инвестора для восстановления.

В Петербурге объявлены торги по продаже бывшего общежития Завода турбинных лопаток, расположенного по адресу проспект Обуховской Обороны, 42, корпус 2. Здание 1902 года постройки имеет площадь 4,42 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка составляет 2,57 тысячи квадратных метров. Начальная цена объекта указана на уровне 206,2 миллиона рублей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Согласно реестру на сайте КГИОП, здание не входит в перечень объектов культурного наследия. В советское время оно использовалось как общежитие предприятия. После расселения в 2015 году постройка пережила два пожара и была законсервирована. С 2017 года объект находился в управлении Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", который планировал реконструировать его под нужды общежития. Проект не был реализован.

В непосредственной близости идет строительство Большого Смоленского моста, начатое в феврале 2024 года. Ввод рабочего движения по переправе планируется в 2027 году. В рамках подготовительных работ в зоне проектирования были снесены восемь зданий начала XX века.

Эксперт IPG.Estate Валерий Трушин отметил, что заявленная стоимость объекта является высокой, а с учетом аварийного состояния здания стоимость реконструкции может составить от 150 до 200 тысяч рублей за квадратный метр. По его оценке, площадь объекта недостаточна для оперативного возврата вложений даже при использовании его под жилье или апартаменты.

