Заболеваемость туберкулёзом с начала года упала в два раза

Однако, это могут быть недовыявленные случаи.

В первой половине 2020 года заболеваемость туберкулёзом по России сократилась в два раза. Об этом журналистам заявила НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, президент Российского общества фтизиатров и Ассоциации фтизиатров, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

При этом специалисты считают, что из-за сокращения скрининговых мероприятий некоторые случаи просто недовыявили. Они могут обнаружиться к концу года. При этом за шесть последних лет в России заболеваемость туберкулезом снизилась на 35%, смертность – на 50%.

В это же время доля больных с ВИЧ неуклонно нарастает.

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