Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 38 %

К ИВЛ подключены 187 пациентов.

Смольный опубликовал данные по статистике заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. 27 марта в Петербурге выявили 1 054 новых случая, что на 110 меньше, чем днем ранее, когда было выявлено 1 164 новых заболевших.

За сутки из стационаров выписали 1 192 человека. Доля тяжело больных составляет 27%, а к аппаратам ИВЛ подключены 187 пациентов.

В общей динамике можно сказать, что заболеваемость в Петербурге выросла на 38% по сравнению с результатами 20 марта.

Ранее мы писали, что Ленобласть получила 14,9 тысяч доз "Спутника V".

Фото: Piter.TV