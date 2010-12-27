Петербург переступил порог эпидемиологической заболеваемости гриппом

Эксперты установили начало эпидемии гриппа в Петербурге.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о начале эпидемии гриппа в городе. Количество заболевших превысило норму. Ведомство порекомендовало закрыть учебные заведения на школьные каникулы с 20 марта. Глава организации Наталия Башкетова подписала документ, который сообщает о введении усиленных мер по профилактике вирусных заболеваний. Они будут проводиться со вторника этой недели.

По итогам прошлой недели эпидемический порог по заболеваемости населения города в целом оказался превышен на 63,5%. Среди школьников 7-14 лет он был выше на 54,6%, среди петербуржцев старше 15 лет — на 85,6% Ирина Чхинджерия, начальник эпиотдела Роспотребнадзора

Петербургские врачи считают, что избежать дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа среди детей помогут школьные каникулы. В настоящее время Комитет по образованию занимается вопросом переноса сроков “отпуска” детей на более ранний период. Специалисты просят жителей не посещать места массового скопления людей.

Также медики Северной столицы приняли решение принимать эпидембольных и обычных посетителей в разных потоках клиентов. Обследование детей, а также беременных женщин будет проводиться на дому.

