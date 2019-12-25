Заболеваемость ВИЧ снизилась на 40% за семь лет в Петербурге

В городе почти отсутствует вертикальная передача инфекции от матери ребёнку.

За семь лет в Петербурге снизилась заболеваемость ВИЧ на 40%. Об этом 13 декабря сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в телеграм-канале.

Каждый день увеличивается число людей, которые проходят тесты на ВИЧ. Также продолжительность жизни пациентов с ВИЧ увеличивается. Сейчас антиретровирусную терапию получают 84% петербуржцев, которые состоят на диспансерном учете в Санкт-Петербургском Центре СПИД и Больнице им. Боткина.

Отмечается, что в городе почти отсутствует вертикальная передача инфекции от матери ребёнку. В минувшем году этот показатель составил всего 0,6%, что является большим достижением.

Из регионального бюджета для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции направлили в 2022 году — 379,9 млн рублей, в 2023 году — 451,1 млн. Проблема противодействия ВИЧ-инфекции является одним из приоритетов здравоохранения и соцполитики Петербурга.

Фото: Piter.tv

