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Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области снизилась в 120 раз

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На это повлияло введение QR-кодов и других мер.

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снизилась в 120 раз. Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

По словам специалиста, таких результатов удалось достичь благодаря введению QR-кодов и других мер по противодействию COVID-19. Козловских отметил, что активный рост числа заболевших наблюдался с 29 сентября по 1 ноября.

Средненедельный темп прироста заболеваемости достигал максимума в 12,6% <…> После 1 ноября мы увидели снижение темпов более чем в 120 раз, а с 14 ноября была даже отрицательная динамика.

Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области

Он добавил, что о снижении антикороавирусных мер можно будет говорить, когда от COVID-19 вакцинируется 80% населения региона. На данный момент охват составляет чуть более 43% жителей области. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса.

Видео: ВК/Свердловская область

Теги: covid-19, qr-коды, дмитрий козловских, свердловская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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