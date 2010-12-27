В Сочи спасли заблудившихся петербуржцев

Туристы из Северной столицы блуждали более двух часов.

В Сочи спасли петербуржцев, заблудившихся при спуске от экопоселения Ажек в сторону села Ореховка. Жители Северной столицы блуждали в окрестностях Сочи вместе с местной жительницей более двух часов. Об этом сообщили в пресс-службе "Южного регионального поисково-спасательного отряда".

Звонок в спасотряд МЧС России поступил 3 сентября около 20:20. Один из туристов сообщил, что он вместе с двумя членами группы заблудился. Фонари они с собой не взяли, так как расчитывали выйти из леса до наступления темноты.

В итоге специалисты нашли потеряшек в районе Буковой поляны, выше слияния рек Агва и Сочи. Сотрудники МЧС вывели пострадавших из горно-лесной местности в городскую черту.

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Фото: urpsosochi.ru