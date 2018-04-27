Забавное видео: в Кировском районе мужчина переплыл реку и на острове ждёт помощи спасателей

Мужчина стоит на острове и просит, чтобы его не бросали и спасли.

В сети появилось забавное видео, где видно, как мужчина лет 30 стоит на небольшом островке в округе Дачное и просит помощи спасателей. Об этом сообщают участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Очевидцы сообщают, что мужчина вплавь добрался через реку до острова и около часа стоял мокрый и "рассуждал о жизни".

Пожалуйста, спасите, ребят, не бросайте меня. Я хочу жить. Тоненьким голоском говорит пловец

А местные жители ему кричат в ответ: "Мы здесь, брат. Мы ждём тебя здесь"

На видео можно заметить, что на место прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС. Однако, по словам очевидцев, никто не приступил к операции "спасение". Возможно, что мужчина находится в состояниии алкогольного опьянения.

Видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург