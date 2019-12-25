За жизнь 9-летнего петербуржца, отравившегося этанолом, продолжают бороться врачи

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

За жизнь 9-летнего петербуржца, который накануне попал в больницу с острым отравлением этанолом, продолжают бороться врачи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 22 августа. Ребенка в состоянии алкогольного опьянения обнаружили прохожие. Он находился возле дома №30 на Петергофском шоссе. Врачи диагностировали у пострадавшего серьезное отравление этанолом.

Известно, что мальчик является инвалидом с детства. С матерью и ее сожителем провели беседу сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура Красносельского района выясняет, при каких обстоятельствах ребенок-инвалид мог отравиться. По результатам проверки будет решаться вопрос о возможности заведения уголовного дела. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в Мурино маленький ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Фото: Piter.TV