В Мурино маленький ребенок выпал из окна четвертого этажа

Четырехлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем 18 августа в службу 112 обратилась жительница дома на улице Новой в Мурино. Как стало известно Piter.TV, женщина увидела, как из соседнего окна выпал ребенок.

Прибывшая на место полиция выяснила, что четырехлетний малыш по недосмотру матери подобрался к окну и вывалился на улицу с четвертого этажа. Мальчик остался жив, но был госпитализирован в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. Известно, что семья ребенка не полная и не состоит на учете.

Ранее мы рассказывали, что бывший начальник аппарата вице-губернатора Мокрецова выпал из 24-этажного дома.

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