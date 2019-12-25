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За январь в Ленобласти обезвредили более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Сегодня, 10:18
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Arinablinova

За январь в Ленобласти обезвредили более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

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Сотрудники выезжали на места обнаружения боеприпасов более 80 раз.

В субботу, 8 февраля, стало известно о том, что за январь саперы Западного военного округа смогли обнаружить и обезвредить более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все находки были сделаны на территории  Ленинградской области.Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Группы, занимающиеся разминированием, более 80 раз выезжали на места, в которых были найдены боеприпасы. По итогам работ были ликвидированы порядка 100 минометных мин и более 200 артиллерийских снарядов. 

Сотрудники отмечают, что недалеко от мест, где располагались взрывоопасные предметы проводились дополнительные поисковые работы с использованием обученных собак. 

Ранее мы писали, что в Пушкине на Кузьминском кладбище нашли снаряд времен войны.

Фото: pixabay

 

Теги: боеприпасы, вов, обезвредить, саперы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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