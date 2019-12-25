За взятки в 47 млн рублей осудят 13 сотрудников ГИБДД и Ространснадзора

Они помогали за деньги компаниям-грузоперевозчикам избегать административных штрафов.

Во взятках на сумму 47 млн рублей обвиняют 13 экс-сотрудников региональных управлений ГИБДД и Ространснадзора. Следователи Ленобласти завершили расследование и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Об этом 3 октября рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Следователи установили, что с марта 2018-го по август 2019 обвиняемые получали взятки. Они помогали за деньги компаниям-грузоперевозчикам избегать административных штрафов. За время следствия опросили 250 человек. В уголовном деле насчитывают более двух тысяч томов.

На имущество, в том числе недвижимость и автомобили, обвиняемых наложили арест. У одного из подозреваемых изъяли дом, который он строил. Дом был не зарегистрирован, его стоимость оценивают в 12 млн рублей. В СУ СКР уточняют, что имущество направят в доход государства.

Ранее мы писали, что в этом году увеличилось число коррупционных дел в Петербурге. В 2019 году было 145 уголовных дел за взятки, в 2020 году – 169, в 2021 году – 213.

Фото: Piter.tv



