За визит сантехников пенсионерка заплатила 167 тысяч рублей

В Невском районе лже-сантехники ограбили пенсионерку.

Вечером 22 февраля двое мужчин пришли к 82-летней женщине в Невском районе. Гости сказали, что собираются проверить батареи. В итоге у неё украли 167 тысяч рублей.

Вечером, 22 февраля на улицу Крижановского, 17 в квартиру пенсионерку постучались двое мужчину. Они представились как сантехники и пришли для проверки батарей. Доверчивая пенсионерка впустила незнакомцев к себе в квартиру.

Осмотрев отопительную систему, лже-сантехники попрощались с 82-летней петербурженкой, которая заметила, что у каждого из них при себе имелся рюкзак. "Коммунальщики" вызвали недоверие у женщины, она проверила свои сбережения и недосчиталась 167 тысяч рублей, что и стало поводом для обращения в полицию.

В настоящий момент полиция разыскивает мошенников.