За выходные скорая помощь четырежды выезжала на утопления в Петербурге

Медикам удалось спасти лишь одного человека.

За субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, бригады скорой медицинской помощи 4 раза совершали выезды на утопления, причем за это время зафиксировали 3 летальных случая - из воды удалось спасти лишь одного человека. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник" со ссылкой на Городскую станцию скорой помощи.

В организации отметили, что все 4 случая зафиксированы в городской черте. Как отметили специалисты, в жару непригодные для купания водоемы становятся крайне опасным местом, так как люди пытаются освежиться, не осознавая риски для жизни и здоровья.

Медики добавили, что наибольшему риску в такой ситуации подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: из-за резкого перепада температур может произойти холодовая фибрилляция желудочков сердца со смертельным исходом.

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