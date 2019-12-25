Виновник свалки реагентов и химических отходов у Дальневосточного выплатил 2,1 млн рублей

Организатору опасной свалки грозит еще и судебный штраф по уголовному делу.

Петербургский комитет по природопользованию добился компенсации вреда за сброс опасных отходов на незаконной свалке недалеко от Дальневосточного проспекта. Как сообщили в пресс-службе комитета, еще в декабре прошлого года в ведомство обратились местные жители, заметившие на участке химические реактивы и емкости с неизвестным содержимым.

По данному факту возбудили административное расследование, в ходе которого специалисты установили несколько юрлиц: именно их отходы попадали на свалку. Через юрлиц впоследствии выявили и перевозчика, которому отходы передавались для транспортировки на полигон в Ярославской области. Отбор проб показал, что на свалке лежали химотходы 1,2 и 3 классов опасности, а почва на участке оказалась загрязнена. Ущерб окружающей среде составил 2 млн. 150 тыс. рублей, административное дело переросло в уголовное.

За несколько недель аварийная служба ГУП "Экострой" вывезла почти 7 тонн химотходов, место несанкционированного захоронения реактивов оказалось затоплено талой водой, что сильно осложнило работу по ликвидации свалки. Виновник сброса отходов добровольно возместил нанесенный ущерб и расходы аварийной службы по утилизации химотходов. Несмотря на возмещенный ущерб, виновнику грозит еще и судебный штраф, поскольку производство по уголовному делу продолжается.

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