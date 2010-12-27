Бизнесмен Максим Минаев признан виновным в убийстве и хранении оружия

Суд признал петербуржца виновным в гибели бизнесмена Павла Демченко.

В Василеостровском районном суде приговорили к 12 годам колонии строгого режима бизнесмена Максима Минаева. Мужчину обвиняли в хранении и покупке оружия, угоне автомобиля и умерщвлении человека. Заседание по данному делу прошло 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов Петербурга.

По версии следствия, Минаев убил предпринимателя Павла Демченко 2 июня 2017 года. Трагедия произошла в похищенной иномарке BMW Х5. Изначально петербуржцы припарковали машину около дома 5Б по переулку Каховского. Молодые люди обсуждали вопрос, в котором в итоге не смогли найти взаимовыгодного решения. Разрешить ситуацию решил подсудимый, который направил пистолет в сторону противника, а после - застрелил его. Затем преступник перенес тело жертвы на заднее сиденье, оставил автомобиль в соседнем дворе и скрылся с места инцидента.

Фигурант частично сознался и раскаялся в содеянном.

Фото: Piter.tv