За татуировку с нацисткой символикой петербуржец заплатил штраф 1 тыс. рублей

Мужчина полностью признал вину.

В понедельник, 17 октября, Московский суд Петербурга оштрафовал на 1 тысячу рублей Виталия Лавренова за татуировку в виде эмблемы войск СС. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Татуировка расположена на шее. Лавренов, находясь у дома № 5 по улице Костюшко, показал татуировку, "публично продемонстрировал нацистскую символику, запрещенную на территории России".

Мужчина полностью признал вину. Он добавил, что сделал тату, когда был в местах лишения свободы. Его привлекли по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Максимальный штраф за нарушение этой статьи — 20 тысяч рублей.

Фото: piter.tv

