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За татуировку с нацисткой символикой петербуржец заплатил штраф 1 тыс. рублей
Сегодня, 21:50
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За татуировку с нацисткой символикой петербуржец заплатил штраф 1 тыс. рублей

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Мужчина полностью признал вину.

В понедельник, 17 октября, Московский суд Петербурга оштрафовал на 1 тысячу рублей Виталия Лавренова за татуировку в виде эмблемы войск СС. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Татуировка расположена на шее. Лавренов, находясь у дома № 5 по улице Костюшко, показал татуировку, "публично продемонстрировал нацистскую символику, запрещенную на территории России".

Мужчина полностью признал вину. Он добавил, что сделал тату, когда был в местах лишения свободы. Его привлекли по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Максимальный штраф за нарушение этой статьи — 20 тысяч рублей.

Фото: piter.tv
 

Теги: тату, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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