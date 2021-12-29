За сутки в России госпитализировали 18 632 человека с коронавирусом

За последние сутки медики вылечили 198 368 пациентов. Оперштаб сообщил о 784 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом.

В минувшие сутки в России госпитализировали 18 632 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции в пятницу, 18 февраля.

Накануне число госпитализаций составило 18 090, что на 542 человека меньше. За последние сутки медики вылечили 198 368 пациентов. Число новых случаев заражения COVID-19 за сутки достигло 180 071. Оперштаб сообщил о 784 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. Накануне скончались 790 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 переносчиками инфекции стали 15 020 573 россиянина. Из больниц выписали 12 026 844 человека. Ещё 343 957 человек скончались.

Ранее мы сообщили, что в России создан томограф для наблюдения за дыханием пациентов на ИВЛ.

Фото: Piter.TV