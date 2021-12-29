В России создан томограф для наблюдения за дыханием пациентов на ИВЛ

Электроимпедансный томограф легок в обращении и предназначен для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Ученым из Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платонова (ЮРГПУ, Новочеркасск, Ростовская область) удалось разработать первый отечественный электроимпедансный томограф, который позволяет наблюдать за состоянием дыхательной системы пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-офис Центра управления проектами в промышленности.

В условиях пандемии для специалистов важно понимать, как работают легкие человека. Кроме того, клиническое значение имеет возможность длительного прикроватного мониторинга процесса дыхания в пред- и послеоперационном периоде. Электроимпедансная томография позволяет оценить изменения распределения поля проводимости внутренних структур человека при прохождении через них электрического тока. Для пациентов эта процедура безопасна. Они не чувствуют неприятных ощущений. При этом, медикам удается провести диагностику без необходимости транспортировки пациента в кабинет компьютерной томографии. Электроимпедансный томограф легок в обращении и предназначен для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Как рассказал кандидат технических наук Грайр Алексанян, отечественный томограф проходит технические испытания. Подготовка к ним шла совместно с Уральским оптико-механическим заводом имени Яламова.

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