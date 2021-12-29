В Японии выявили опасность "невидимой" разновидности омикрон-штамма COVID-19

Ученые указали, что результаты исследования пока носят предварительный характер. Они использовали для изучения влияния ВА.1 и ВА.2 хомяков. В результате им удалось проследить, что у инфицированных ВА.2 болезнь протекала значительно хуже.

Исследователи из Токийского университета в Японии обнаружили, что новая мутация COVID-19 является более заразной, чем оригинальная версия омикрон-штамма. Об этом пишет Daily Mail.

Речь шла о так называемой линии "омикрона" ВА.2 – или "невидимом" варианте вируса. Он может грозить более тяжелым заболеванием, чем его предшественник ВА.1. Исследователи полагают, что подвариант коронавируса, на который приходится около 5% случаев заболевания COVID-19 в США, обладает свойствами похожими на "Дельту". Он влияет на легкие человека. Это делает его более опасным. Ученые указали, что результаты исследования пока носят предварительный характер. Они использовали для изучения влияния ВА.1 и ВА.2 хомяков. В результате им удалось проследить, что у инфицированных ВА.2 болезнь протекала значительно хуже.

Ранее мы сообщили, что профессор Спектор сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса "омикрон".

Фото: Piter.TV