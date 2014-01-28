За сутки в Петербурге заразились коронавирусом 206 человек

В России заболели 3,4 тыс. жителей.

За минувшие сутки положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 206 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 12 июня.

Победить недуг смогли 76 горожан. Еще 59 зараженных попали в больницу. Ушли из жизни 10 пациентов, которые переносили инфекцию в тяжелой форме.

В России выявили 3,4 тыс. новых случаев заражения. Вылечиться смогли столько же людей. Умерло 65 жителей страны, у которых обнаружили COVID-19.

Первое место по числу заболевших коронавирусом сегодня занимает Подмосковье, где вирус нашли у 219 человек. Вторую строчку в антирейтинге получила столица со 217 зараженными. Тройку замыкает город на Неве.

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Фото: Piter.tv