Смольный выделит еще 860 млн рублей на помощь пострадавшим от ковида медикам

Единовременная выплата предусмотрена в том случае, если медик заразился во время исполнения служебных обязанностей.

Правительство Петербурга дополнительно выделит из резервного фонда 860 млн рублей на выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Единовременные выплаты предусмотрены медработникам государственных медицинских организаций, водителям скорой помощи, которые получили инвалидность или умерли из-за заболевания коронавирусом. Пострадавшим необходимо доказать, что они заразились именно на работе.

Ожидается, что в 2022 году средства позволят осуществить выплаты 2867 работникам. За прошлые годы их получили более 4700 человек. На эти цели из резервного фонда было выделено 1,4 млрд рублей.

В начале года выплаты получали с задержкой.

Фото: Piter.tv