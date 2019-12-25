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Смольный выделит еще 860 млн рублей на помощь пострадавшим от ковида медикам
Сегодня, 11:59
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Смольный выделит еще 860 млн рублей на помощь пострадавшим от ковида медикам

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Единовременная выплата предусмотрена в том случае, если медик заразился во время исполнения служебных обязанностей.

Правительство Петербурга дополнительно выделит из резервного фонда 860 млн рублей на выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Единовременные выплаты предусмотрены медработникам государственных медицинских организаций, водителям скорой помощи, которые получили инвалидность или умерли из-за заболевания коронавирусом. Пострадавшим необходимо доказать, что они заразились именно на работе. 

Ожидается, что в 2022 году средства позволят осуществить выплаты 2867 работникам. За прошлые годы их получили более 4700 человек. На эти цели из резервного фонда было выделено 1,4 млрд рублей. 

В начале года выплаты получали с задержкой. 

Фото: Piter.tv

Теги: выплаты, коронавирус, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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