Известно, что 74 пациента с пневмонией подключены к искусственной вентиляции легких.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Петербурге за сутки 21 человек умер от внебольничной пневмонии. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства.

По словам градоначальника, в настоящее время в Северной столице выявлено около 4,5 тысяч человек с внебольничной пневмонией. По последним данным, 176 пациентов находятся в реанимации, а 74 больных уже подключены к искусственной вентиляции легких.

Также градоначальник отметил, что в Петербурге в тяжелом состоянии с COVID-19 находятся 122 человека.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека.

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