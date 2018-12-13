За сутки в Петербурге угнали три дорогих иномарки

Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей.

В понедельник, 13 мая, в полицию Петербурга обратились три человека с заявлениями о краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

К стражам порядка Кировского района пришла 23-летняя девушка и рассказала о краже Kia Sportage. Машина была припаркована возле дома на проспекте Народного Ополчения. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

В этот же день в полицию Невского района обратился 30-летний мужчина и заявил о пропаже Kia Optima стоимостью более 1,3 млн рублей. Авто пропало с парковки дома на улице Крыленко в период с 12 по 13 мая.

Третьей пострадавшей оказалась 43-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные похитили ее автомобиль марки Ford Kuga. Машина стояла возле дома на улице Латышских Стрелков. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

По всем трем фактам хищения автомобилей возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Грабителей ищут.

Ранее мы писали, что петербуржец лишился Lexus за 7,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV