За сутки в Петербурге от COVID-19 умерли 20 человек

За весь период по России умерло 18 578 человек.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что за минувшие сутки в Петербурге от коронавируса скончались 20 горожан. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно данным ИЦК, по России за прошедшие сутки подтверждено 94 летальных случая. Больше всего летальных случаев за сутки в Северной столице. На втором месте Москва — 14 человек.

За весь период по России умерло 18 578 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 206 человек.

Фото:Piter.TV