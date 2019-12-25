За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 902 человека

Всего в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса.

Во вторник, 15 июня, в оперативном штабе сообщили статистику по новым случаям коронавирусной инфекции. Так, было зарегистрировано 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах России.

Лидирует в антирейтинге Москва и Московская область – 6805 и 1135 новых случаев. В Петербурге заразились 902 человека, в Ленобласти – 107 человек.

Скончались 379 человек, 53 из которых – петербуржцы и 10 жители Ленобласти. Вылечились 8 597 человек, 913 из которых – жители Петербурга.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тыс. человек.

Фото: Piter.tv