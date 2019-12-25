За сутки в Ленобласти выявили еще 62 случая заболевания COVID-19

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7970 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 62 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 27 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Нет выписанных по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано. Список регионов, в которых были зафиксированы вспышки инфекции, пока не публиковался.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7970 случаев коронавируса COVID-19 (активных – 2384 пациента), 5488 человек выздоровели, 98 – умерло.

Фото: Piter.tv