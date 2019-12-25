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За сутки в Ленобласти выявили еще 62 случая заболевания COVID-19
Сегодня, 11:21
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mook1

За сутки в Ленобласти выявили еще 62 случая заболевания COVID-19

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7970 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 62 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 27 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Нет выписанных по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано. Список регионов, в которых были зафиксированы вспышки инфекции, пока не публиковался.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7970 случаев коронавируса COVID-19 (активных – 2384 пациента), 5488 человек выздоровели, 98 – умерло. 

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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