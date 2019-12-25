За сутки на коронавирус проверили почти 16 тысяч петербуржцев

О прибытии из других стран сообщили 35 человек.

В Петербурге за минувшие сутки обследовали на коронавирус 15911 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2442 из них: 103 в обсерваторе, 1242 на самоизоляции, 1097 среди контактных лиц.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (тел. 122), поступило 338 обращений. О прибытии из других стран сообщили 35 человек. Все они отправлены на двухнедельный карантин.

В скорую помощь поступило 48 звонков, а в полицию 15. Остальные обращения были справочного характера.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы, переболевшие COVID-19, проходят через ряд процедур.

Фото: Piter.tv