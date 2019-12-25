За сутки на коронавирус обследовали 39 681 петербуржцев

Под наблюдением медиков находится 2591 человек.

За последние сутки, 11 декабря, в Петербурге обследовали на коронавирус 39 681 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе "Петербург против коронавируса".

На данный момент под наблюдением медиков находится 2591 человек, 53 из лечатся в обсерваторе, еще 1789 считаются контактными, а 749 – на самоизоляции. В единой справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом, за сутки обработали 1893 вызова.

Также известно, что петербургские волонтеры, которых в городе с 5 октября насчитывается уже 973 человека, выполнили 2598 заявок. Помощь добровольцев можно получить после звонка на горячую линию 88002003411. Кроме того, с начала октября 43 217 горожан получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Ранее мы писали, что в Петербурге около 8% свободных коек для COVID-больных.

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