За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 411 аварий

Погибших нет.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 411 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 343 аварии, в которых пострадали 7 человек, ранены – еще 7 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 68 аварий, в которых пострадали 6 человек, ранены – еще 6 человек, в результате ДТП никто не умер.

Ранее мы писали, что на пересечении Репищева и Парашютной на пешеходном переходе сбили человека.

Фото: Piter.tv