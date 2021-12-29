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За сутки ковидом заразились 16 595 петербуржцев
Сегодня, 19:35
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За сутки ковидом заразились 16 595 петербуржцев

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В больницы города поступили 698 человек, еще 77 горожан не смогли победить болезнь.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 16 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее количество инфицированных достигало 17 151 человек. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказали в оперштабе. 

В больницы города поступили 698 человек, еще 77 горожан не смогли победить болезнь. Выздоровели 27 271 петербуржец.
Напомним, что всего с начала пандемии в городе выявили 1 057 712 случая коронавируса. В целом по стране за прошедшие сутки коронавирусом заболели 180 622 человека. 

Ранее мы сообщали, что из Боткинской больницы выписалась 101-летняя блокадница после ковида.

Фото: Piter.tv

Теги: больницы, ковид, пациенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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