За сутки ковидом заразились 16 595 петербуржцев

В больницы города поступили 698 человек, еще 77 горожан не смогли победить болезнь.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 16 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее количество инфицированных достигало 17 151 человек. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказали в оперштабе.

В больницы города поступили 698 человек, еще 77 горожан не смогли победить болезнь. Выздоровели 27 271 петербуржец.

Напомним, что всего с начала пандемии в городе выявили 1 057 712 случая коронавируса. В целом по стране за прошедшие сутки коронавирусом заболели 180 622 человека.

Ранее мы сообщали, что из Боткинской больницы выписалась 101-летняя блокадница после ковида.

Фото: Piter.tv