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За сутки коронавирусом заболели чуть более 1300 петербуржцев
Сегодня, 11:55
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За сутки коронавирусом заболели чуть более 1300 петербуржцев

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Петербург расположен на втором месте по суточной заболеваемости ковидом.

Петербург по-прежнему уступает лишь Москве по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 376 человек (накануне – 1 291 человек), выздоровели 880 человек и 63 человека не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 862 774 человека, победили вирус 807 035 человек и 28 510 человек скончалось из-за коронавируса. 

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город не вернется к доковидному образу жизни.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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