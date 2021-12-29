За сутки коронавирусом заболели чуть более 1300 петербуржцев

Петербург расположен на втором месте по суточной заболеваемости ковидом.

Петербург по-прежнему уступает лишь Москве по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 376 человек (накануне – 1 291 человек), выздоровели 880 человек и 63 человека не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 862 774 человека, победили вирус 807 035 человек и 28 510 человек скончалось из-за коронавируса.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город не вернется к доковидному образу жизни.

Фото: Piter.TV