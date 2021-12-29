За сутки коронавирусом в Петербурге заразилось более тысячи человек

От инфекции умер 61 человек.

В пятницу, 7 января, стало известно, что за последние сутки коронавирусной инфекцией заразился 1 291 человек, выздоровело 1 078 человек, умер 61 человек.

Прием больных коронавирусом ведут 17 стационаров, 14 из которых – городские, 3 – федеральные. Всего для больных развернуто 8 002 койки, из которых свободно 52% коек.

Так, в стационары поступило 354 человека, выписались 260 человек, в реанимации находятся 619 больных, к ИВЛ подключены 356 горожан. Амбулаторно лечатся 20 607 человек, в обсервации находятся 8 человек, на карантине – 1 344.

Фото: Piter.tv