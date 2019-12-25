За сутки из Петербурга вывезли более 53 тысяч кубометров снега

В городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана.

За сутки с петербургских улиц и дорог убрали и вывезли более 53 тысяч кубометров снега – около 2650 самосвалов. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Днем в уборке снега участвуют 1114 единиц техники и 1220 работников. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 231 машина и 793 специалиста садово-парковых предприятий.

Тем временем в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 метров. Он действует 15 декабря с 19:00 и до 6:00 16 декабря.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга