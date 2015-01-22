За субботу в Петербурге собрали 175 литров донорской крови

Городскую станцию переливания крови посетили 485 человек.

В донорскую субботу Городскую станцию переливания крови посетили 485 человек. Из них 390 человек стали донорами и собрали 175 литров крови.

Ожидание было длительным, но спасибо тем, кто нашел время, силы и терпение! Ваша помощь бесценна, и наш светофор в понедельник явно окрасится в другие цвета - говорится в сообщении на официальной странице станции "ВКонтакте".

Врачи, специалисты отделений и волонтеры шесть дней в неделю работают с огромным количеством доноров. Это серьезная и сложная работа, но она нужна для того, чтобы поддержать пациентов больниц Петербурга, говорится в сообщении.

Напомним, что Городская станция переливания крови крайне нуждается в запасе крови. Необходимую информацию о донорстве можно узнать на официальном сайте станции или на странице "ВКонтакте".

Фото: pixabay