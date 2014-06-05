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В Ленобласти 500 камер будут следить за скоростью автомобилистов
Сегодня, 12:12
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 500 камер будут следить за скоростью автомобилистов

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Центр безопасности дорожного движения Ленинградской области установил 460 камер, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах. Осталось установить еще 40.

В Ленинградской области установят 500 камер, которые будут следить за скоростью автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству Ленобласти.

В среду, 20 сентября, камеры подключили к сети. Их устанавливают в рамках проекта "Безопасность дорожного движения". До конца осени на дорогах региона появятся все оставшиеся 40 камер.

По мнению региональный властей, такая практика действительно снижает количество ДТП на дорогах.

Ранее сообщалось, что новый рекорд превышения скорости зафиксировали на ЗСД.

Фото: pxhere

 

Теги: дороги, камеры, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

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