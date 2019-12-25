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За шесть лет в парк троллейбусов и трамваев добавят тысячу новых моделей
Сегодня, 20:30
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За шесть лет в парк троллейбусов и трамваев добавят тысячу новых моделей

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По словам председателя комтранса Рената Ягудина, 207 новых троллейбусов будут с увеличенным автономным ходом.

В Петербурге появится 596 новых трамваев и 587 троллейбусов в ближайшие шесть лет. Об этом 20 сентября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам председателя комтранса Рената Ягудина, 207 новых троллейбусов будут с увеличенным автономным ходом. В город поставят 286 троллейбусов и 192 "умных" трамваев – с системой активной помощи водителю и контроля его состояния. 

В комитете по транспорту добавили, что параллельно в рамках программы развития модернизируется вся необходимая инфраструктура: сети, трамвайные пути, троллейбусные и трамвайные парки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: комтранс, трамваи, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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