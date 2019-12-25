За шесть лет в парк троллейбусов и трамваев добавят тысячу новых моделей

По словам председателя комтранса Рената Ягудина, 207 новых троллейбусов будут с увеличенным автономным ходом.

В Петербурге появится 596 новых трамваев и 587 троллейбусов в ближайшие шесть лет. Об этом 20 сентября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам председателя комтранса Рената Ягудина, 207 новых троллейбусов будут с увеличенным автономным ходом. В город поставят 286 троллейбусов и 192 "умных" трамваев – с системой активной помощи водителю и контроля его состояния.

В комитете по транспорту добавили, что параллельно в рамках программы развития модернизируется вся необходимая инфраструктура: сети, трамвайные пути, троллейбусные и трамвайные парки.

Фото: Piter.tv

