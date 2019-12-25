В Петербурге за сентябрь в службу "112" поступило 260 тысяч обращений

Максимальный показатель за месяц зафиксирован 10 сентября.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что в сентябре в службу "112" обратились 260 тысяч петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Отмечается, что максимальное количество звонков зафиксировали 10 сентября. В этот день в службу обратились 9,8 тысячи петербуржцев.

Около 73 тысячи всех вызовов были переадресованы в полицию, а 65,5 тысячи в скорую медицинскую помощь. Также более 7 тысяч обращений перенаправили в пожарно-спасательную службу.

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