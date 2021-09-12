За решетку отправились трое силовиков по делу о взятке в Петербурге

В результате суд отправил Горного на 8,5 лет, Лисового на 7 лет, а Шиманского на 5 лет в исправительную колонию строгого режима.

Суд вынес приговор заместителю Санкт-Петербургского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Тимуру Горному, старшему следователю ГСУ СК РФ по СПб Алексею Шиманскому и оперуполномоченному Кириллу Лисовому. Первого обвиняли в мошенничестве, получении взятки и посредничестве во взяточничестве, двое других — только в посредничестве, рассказали в объединённой пресс-служба судов города.

Суд установил, что в 2019 году Горный получил взятку в 1,5 млн рублей за то, что поспособствовал отказу в возбуждении уголовного дела в отношении двух компаний. После этого он получил еще 500 тыс. рублей, пообещав освободить от уголовной ответственности ещё одного человека, хотя даже не обладал такими полномочиями.

Кроме того, Шиманский узнал от Горного о том, что некий предприниматель по фамилии Юнг станет фигурантом уголовного дела, и предложил его "отмазать". Посредником выступил Лисовой. Изначально они договаривались о 37 млн, но сошлись на сумме вдвое меньшей. Но их отпустили в октябре 2019 года решением Октябрьского райсуда.

В результате суд отправил Горного на 8,5 лет, Лисового на 7 лет, а Шиманского на 5 лет в исправительную колонию строгого режима. Первого лишили классного чина и на 10 лет запретили заниматься определённой деятельностью, а двух других лишили званий и на 5 лет запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Фото: Piter.tv

