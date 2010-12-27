За расследованием избиения подростка в Гатчине будет следить Бастрыкин

16-летний подросток избил сверстника и снял это на видео.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении подростка в Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящее время Следственноный комитет Российской Федерации по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Гатчина, который подозревается в избиении подростка. Следователи изучили видео, которое сам сделал и выложил в Интернет злоумышленник.

По версии следствия, днем 15 июля 2018 года несовершеннолетний подозреваемый в лесополосе парковой зоны "Орловая Роща" на правом берегу реки Теплая г. Гатчина подошел к 15-летнему юноше. Из хулиганских побуждений он его избил, причинив физическую боль и телесные повреждения.

Во время расследования будет выясняться, не совершал ли несовершеннолетний подозреваемый аналогичных действий с другими сверстниками.

Ранее мы сообщали о том,что в Петербурге задержали мужчину, который избил своего деда до полусмерти.

Фото: Приёмная Председателя СК России/ ВК